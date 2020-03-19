台灣19日由於有兩位同校生確診新冠肺炎，因此出現首例學校全校停課。對此台大公衛學院院長詹長權表示應該要宣布社區傳播階段了，中央流行疫情指揮中心陳時中卻認為「境外多於本土案例」，還不到社區傳播階段；對此詹長權回應表示，「全世界都是這樣做」，他並認為應該公布學校名字以利社區備戰，新加坡、香港都是這樣，台灣應該沒有特別的困難。

詹長權回應本報詢問表示，他還沒有聽到指揮中心指揮官陳時中的完整說法，但他認為他也沒有特別講甚麼，他只是說宣布社區傳播階段的時候到了，全世界都是這樣。

詹長權說，為何學校感染就可以做為社區傳播階段的指標，因為同一校有兩個人確診，而學校是社區的一部分，必須相當注意。

由於政府新聞稿並沒有公布該校的名字，是否該讓民眾知情，以利社區提前部署？對此詹長權表示，香港、新加坡很早就公布社區傳播的地點，「別人都有做過，台灣也應該沒有甚麼特別困難。」

(旺報 )