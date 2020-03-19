高雄市長韓國瑜19日下午出席楠梓區里業務會報，他請里長們踴躍發言。（林瑞益攝）

高雄市長韓國瑜19日下午出席楠梓區里業務會報，他說，對於能幫民眾解決事情，他覺得很快樂，希望能夠傾聽基層幹部的聲音，請大家踴躍發言。

韓國瑜說，對於這樣子的座談會，感覺落實民主政治就是民意政治；每次傾聽基層聲音，他不喜歡開會的發展就像天竺鼠在籠子裡一樣，一直繞一直繞，卻繞不出來，最怕基層的問題像這樣，無法解決。他請大家踴躍發言，再辣都沒問題。

韓國瑜指出，開會要把問題列出，要如何解決，需要多少錢、多長的時間，協調多少單位、多少部門，把這些問題列出，追蹤、快速解決民眾的問題。

高市府至今舉辦過幾場基層座談會，韓國瑜認為，大致上來講，民眾還算是滿意，因為每一個案子都追蹤、都有答覆，很多事情，大家都是千里眼、順風耳；市府的所有基層都在這裡，都有接受到訊息，有些事情沒辦法立刻解決，花費許多時間，包含里長、調解委員、副參、市政顧問、議員等都承受了壓力。

對於能夠解決民眾的事情，韓國瑜說，這令他覺得很快樂，不亦悅乎。看到民眾滿意的笑容，市府團隊都感到快樂，請大家踴躍發言。

(旺報 )