新冠疫情延燒，罷韓第三階段投票也成為政治熱門話題。衛福部長陳時中兒子設計師陳彥安，日前替Wecare高雄繪製一款「洗手罷韓」T恤，強調防疫與高雄發展同樣重要。資訊經轉傳至網路，網友紛紛留言「只要是罷韓，再難看都是香的」。

Wecare高雄18日晚間發文感謝旅外設計師陳彥安為了疫情及罷韓、貢獻他的藝術設計專長，推出「洗手罷韓」T恤。T恤上印製「內外夾弓大立腕」洗手標準程序之外，還多了兩個投票的動作。Wecare高雄解釋多出的兩個動作是「蓋下同意、投票」，意指投下罷免票。

Wecare高雄強調，防疫、罷韓都是眾志成城的展現。陳彥安本人也在自己臉書轉貼Wecare高雄發文，呼籲大家洗手做防疫，還強調「高雄人手洗乾淨回家投票」。

陳彥安設計的「洗手罷韓」T恤，印製「內外夾弓大立腕」洗手標準程序之外，還多了兩個投票的動作。（取自Wecare高雄／袁庭堯高雄傳真）

相關資訊轉傳至批踢踢，網友紛紛表示，「只要是罷韓，再難看都是香的」「有創意，但整體很醜啊！有問題嗎？」、「只看到一堆點，設計失敗」、「笑死」、「缺一個角，眼角好痛」、「缺點在缺一角」、「真的醜爆！」、「這是這寄給老人穿喔？」、「黑色的很醜」、「防疫還在搞罷韓？」。

但也有極少部分網友留言表示稱讚，「讚」、「好看」、「其實還蠻不錯」、「潮」。

(中時電子報)