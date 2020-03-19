勤益科大冷凍空調與能源系學生以儀器檢測負壓病房內的溼度、溫度等情況。（林欣儀攝）

新冠肺炎疫情持續升溫，台灣已經有百人確診，疑似或確診患者居住的負壓隔離病房到底安不安全？為解答民眾疑慮，勤益科技大學冷凍空調與能源系特別打造一間模擬負壓隔離實驗室，透過獨立空調與壓力、濕度、風向等偵測，實際解析負壓病房的設施。

拿著煙霧偵測器、站在模擬負壓病房的實驗室內判斷氣流流向，勤益科大冷凍空調與能源系主任吳友烈指出，2周前帶著學生到中部一家醫療院所進行負壓病房檢測，除須計算壓差、換氣次數等，也須判斷氣流方向、了解患者咳嗽後飛沫動向，進而提供醫護人員應站立的位置等建議。

在病房內檢測後，檢測人員還要到頂樓察看排氣系統是否正常運作，吳友烈說，許多民眾對醫院負壓隔離病房感到害怕，但其實，負壓病房的空調系統都是獨立設置，且從護理站到病房走道、病房空間等的壓力設定絕對符合規範，讓氣流往低壓方向流，安全上不會有問題。

一間負壓隔離病房的設置經費約需70至100萬元，且多數大型醫院須每年檢測，消毒濾網等設備也須定期更換，吳友烈說，從SARS疫情爆發後，許多醫院都會要求針對負壓病房定期檢測，校內冷凍空調系人力需求也大，透過培養專業空調人才，盼守護大家健康。

就讀碩一的鄭姓學生說，到醫院協助負壓病房檢測作業前，病房都會先清空並做好清潔措施，健康上不會有疑慮，而透過這樣的檢測也提供學生實際學習機會。

(中時 )