明泰(3380)今(19)日舉行線上法說會，去年受惠資料中心交換器、網路攝影機、企業路由器等產品的帶動，每股獲利為0.44元，全年成功由虧轉盈。

明泰108年第四季的合併營收為46.78億元，季增加約17.5%，透過產品組合優化，營業毛利額成長7.0%至7.02億元，營業費用為6.03億元，營業費用率較前季減少約1.9個百分點至12.9%，單季營業淨利為9009萬元，營業利益率為2.1%，季增加0.5個百分點，單季稅後淨利為6600萬元，每股盈餘為0.12元。

明泰108年的合併營收為158.26億元，年增加約1.4%，透過產品組合優化，營業毛利額約成長24.2%到26.14億元，毛利率亦提升3個百分點到16.5%，營業費用為23.82億元，營業淨利為2.32億元，營業利益率為1.5%，稅後淨利為2.39億元，相當於每股獲利為0.44元。

明泰去年營收成長重點來自於資料中心交換器、網路攝影機、企業路由器以及車用雷達產品，各產品線的營收比重，區域/都會網路產品(LAN/MAN)佔63%，無線寬頻網路產品(Wireless Broadband)佔22%，數位多媒體產品(Digital Multimedia)佔14%，其他(Others)佔1%。

(時報資訊)