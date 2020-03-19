新冠肺炎疫情持續蔓延，台灣也從今(19日)開始進入半鎖國狀態，外籍旅客一律禁止入境，這也讓民眾擔憂封鎖國境，可能會讓食物跟民生用品短缺，18日晚間開始，各大連鎖賣場出現搶購潮，律師呂秋遠見狀，則發文呼籲，「現在應該囤積的，真的不是食物」，並舉10個真的該囤的東西。

呂秋遠認為這場全球性瘟疫，應該會持續一陣子，所以這時請保持「耐性」，黑暗終究會過去，另外，群組開始流傳各種不同的假訊息，看到請冷靜以對，不要按進去、隨便匯款、任意轉貼，有疑慮到疾管署網站查，在社會高度壓力下，要有同理心，「時時刻刻想著，自己行為會不會造成別人困擾」。

養成勤洗手習慣，盡量少去人多的場合，到高風險區域記得戴口罩，目前，沒有國家像台灣一樣，「具備高度警覺的公民、強大的醫療資源及良好的政府防疫體系」，但這些都是前人用生命與經驗換來，要好好珍惜，所以這時間避免出國。

現在會有很多無薪假、失業、或是工作緊縮，時間多出來，可以把原本想做得事完成，把以前沒時間修復的關係處理好，「我們的遺憾會變少很多」，雖然夫妻在家一起工作，可能會增加離婚率，但這時也是感情加溫、修復的好時機，而收入減少，那就想別的辦法，若過去技能太少，現就好好學習，囤積自己的能力與興趣，或許會是人生重大轉機。

最後體力很重要，「無論如何，都不要放棄運動的習慣」，錢要認真的、嚴肅的、好好的多囤積一點，「如果沒辦法囤積，起碼不要亂花，經濟寒冬已經開始」，呂秋遠認為最不需要囤的就是食物，面對嚴峻的疫情，不要恐慌、焦慮、放棄希望，「只要留著這條命，我們都會再起來」。他的一席話受到網友狂讚，覺得現在就是照常過生活就好，買自己需要的東西即可，千萬別自己嚇自己。

(中時電子報)