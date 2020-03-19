疫情影響層面擴大，造成民眾大搶物資，除了實體賣場外，電商同樣引爆搶貨潮，網家(8044)旗下PChome 24h購物表示，站上相關商品將持續供應無虞，合作廠商供應鏈亦維持供貨水準，希望社會大眾勿過度驚慌。且為因應近期至今日訂單大量湧入造成短時間的倉儲及物流訂單巨量情況，暫時停止部分商品類別24小時到貨服務。

網家表示，PChome 24h購物始終提供優質的快速到貨服務與多元商品選擇，積極進貨、補貨上架，並即時調度物流伙伴、盡速出貨，全台消費者不需出門採購，也能完成各類民生必需品和食物的補給工作，提供民眾最安心的購物環境。

PChome 24h購物指出，防疫期間因國人多選擇待在家中減少外出，民生物資需求激增，最為大宗的五大品類包含食品、日用、生活、通訊、保養，其中，食品方面以調料罐頭、快煮泡麵等可快速食用的商品買氣最高，昨日泡麵、快煮麵、罐頭銷量已較去年同期大幅成長15倍以上，生活日用品則以衛生紙最為熱銷，銷量較去年同期成長6倍，反映出民眾對疫情的預期心理。

(時報資訊)