《韓股》「疫」外恐慌，韓股崩跌8.39％ 15:572020/03/19 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球接力推出大規模財政與貨幣激勵政策，仍不敵新冠肺炎全球大流行引爆的恐慌情緒，周四南韓KOSPI指數收盤重挫8.39%，為1,457.64點，創下2009年7月17日以來新低，盤中在跌逾8%後觸發熔斷機制，市場一度暫停交易20分鐘，恢復交易後最深下挫9.5%。今年以來韓股已下跌33.67%。今日外資賣超韓股約4.91億美元。韓元暴跌3.21%，收在1,285.7兌一美元，創下2009年7月14日來新低。 (時報資訊) #全球 #韓股 #新低 #一美元 #崩跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國秩序的終結？ 04:102020/03/16 時論廣場 法國市長選舉疫情中登場 過半棄權投票率新低 08:512020/03/16 國際 《韓股》聯準會降息也難喘息，韓股升轉跌 12:162020/03/16 財經 《韓股》憂疫情衝擊擴大，韓股大跌3.19％ 15:572020/03/16 財經 《日股》美日央行出拳落空，日股跌至3年半新低 16:312020/03/16 財經 《港股》恆指重挫4.03％，創逾3年新低 16:482020/03/16 財經 《韓股》憂疫情衝擊，韓股盤中跌2.56％ 11:422020/03/17 財經 《韓股》憂疫情衝擊，韓股升轉跌 12:332020/03/18 財經 《韓股》韓股暴跌近5％，創近10年來最大跌幅 16:142020/03/18 財經 《韓股》韓股暴跌逾8％，觸發熔斷機制 11:422020/03/19 財經 財經熱門新聞 打破彭淮南防線！央行降息1碼 1.125％史上最低利 - 財經 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 散戶別急砍單！元大原油正2 ETF暫緩下市 - 財經 - 工商 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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