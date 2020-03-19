全球接力推出大規模財政與貨幣激勵政策，仍不敵新冠肺炎全球大流行引爆的恐慌情緒，周四南韓KOSPI指數收盤重挫8.39%，為1,457.64點，創下2009年7月17日以來新低，盤中在跌逾8%後觸發熔斷機制，市場一度暫停交易20分鐘，恢復交易後最深下挫9.5%。今年以來韓股已下跌33.67%。今日外資賣超韓股約4.91億美元。韓元暴跌3.21%，收在1,285.7兌一美元，創下2009年7月14日來新低。

(時報資訊)