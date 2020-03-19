今年開春以來，A股面臨多次跳空開低，但市場皆能迅速收復，呈現波段性的上漲。儘管近期受疫情肆虐影響，國際股市難逃大跌走勢，成熟市場跌幅尤其慘烈，反觀震央區的A股市場，表現相對抗跌，盤勢僅呈現區間震盪，未如外圍市場狂跌，歸究關鍵主因，富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益認為，支撐A股的三項因素：一、疫情防控效果好轉，二、貨幣操作空間較大，三、A股估值水準偏低等。

粘瑞益指出，FED 3月15日再度緊急降息4碼，並啟動7000億美元的量化寬鬆，英國央行亦跟進降息，全球資金流動性充沛，市場預估人行將維持貨幣寬鬆立場，加上中國官方政策利多不斷釋放下，大中華市場仍深具投資價值，惟短期在海外疫情不確定未除下，短線波動難免，但長線仍看好，因應疫情，人行有望擴大流動性的挹注，逢拉回不失為進場布局的好時點。目前中國A股估值接近2015年股災低點，預計貨幣持續寬鬆，新基建是市場重點關注的政策方向。

中國雖是此次疫情爆發的震央地區，但在海外疫情不斷擴散且惡化之際，中國確診人數也未再大幅增加。粘瑞益分析，中國已率先控制住疫情未再大幅升溫，未來有望率先走出疫情危機。相較美歐日央行，因應此次疫情衝擊，陸續採取降息或量化寬鬆政策，惟成熟市場利率已降無可降，反觀中國利率尚處於較高水平，相較於美國聯準會而言，中國貨幣政策操作空間較大，流動性投放工具也較多，具有較強的逆周期調控能力，一旦人行啟動量價寬鬆政策下，對A股的正面影響將不容小覷。

此外，以美國股市為例，其估值已處歷史頭部，反觀A股則處歷史半山腰，美國十年期國債收益率自3月初跌破1%後，最低收盤曾降至0.5685%，即使截至3月16日止，己反彈至0.6432%，但仍處於波段新低，相較中國國債收益率仍高出美國數倍，中國市場將成為資金避風港。

(時報資訊)