智邦科技（2345）今（19）日召開董事會，通過去年財報，經結算去年合併營收554.01億元、全年合併稅後淨利為49.5億元，換算EPS 8.91元，擬配發現金股利每股6.2元，以19日收盤價149元換算，現金殖利率為4.16％。

以6.2元現金股利換算派發率僅69.5％，相較於前一年度75％的派發率略低。智邦科技指出，考量公司近期資本支出需求，包括研發測試大樓興建及相關設備投資等，遂決議擬發放現金股利每股6.2元，該案將提請股東會表決通過。

另董事會中也順帶通過去年度財報，經結算去年全年合併營收達554.01億元，較107年度成長29％，全年合併營業毛利為109.99億元，較107年同期成長41％，全年平均營業利益率為10.9％，全年合併營業利益為60.4億元，較107年同期成長74％，全年合併稅前淨利為61.3億元、稅後淨利為49.5億元，分別較107年同期成長66％、68％，全年合併每股稅後淨利為8.91元。

其中去年第四季合併營收為140.32億元，合併營業毛利為27.68億元，營業利益率為10.3％，合併營業利益為14.45億元，單季稅前淨利為13.23億元、稅後淨利為10.78億元，換算EPS為1.94元。

對於109年網通設備產業景氣展望，智邦科技表示，隨著全球5G行動寬頻網路的陸續布建，網路頻寬需求高速成長，雲端應用持續增加，以及要求更高速、更安全的應用服務環境需求，都將帶動網路通訊設備創新商機。未來人工智慧及物聯網的趨勢，開放架構及軟體定義IT，也將需要大量的整合性網路設備，預期將帶動新一波商機。

另外，智邦科技也特別強調，隨著國際保護主義抬頭，各國對在地化、自主化需求增加也帶來新的營運挑戰與風險，必須以更積極靈活的全球營運策略來降低風險。而近期新型冠狀肺炎病毒等傳染病疫情造成的供應鏈管理難度，是否將造成原物料供應延遲或客戶需求減緩，則需縝密進行資訊整合分析以隨時反應調整因應。對智邦而言，今年最大的挑戰不只來自於技術與產業趨勢的變化，更來自於對全球系統性不確定風險的因應能力。

(工商 )