大陸工信部19日發布支持中小企業應對新冠肺炎疫情指引，其中在財稅支持方面，設立人民幣（下同）3千億元的專項在貸款，扶持中小企業走出新冠肺炎疫情衝擊。

證券時報報導，工信部指引稱，將加大對重點保障企業的財稅支持，設立3千億元專項再貸款，通過再貸款等方式支持金融機構向疫情防控重點保障企業提供優惠貸款，中央財政按企業實際獲得貸款利率的50％進行貼息。此外，對納稅人運輸疫情防控重點保障物資取得的收入，免徵增值稅。

(工商 )