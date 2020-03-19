挺中小企業 陸設立3千億專項再貸款 16:072020/03/19 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸工信部19日發布支持中小企業應對新冠肺炎疫情指引，其中在財稅支持方面，設立人民幣（下同）3千億元的專項在貸款，扶持中小企業走出新冠肺炎疫情衝擊。 證券時報報導，工信部指引稱，將加大對重點保障企業的財稅支持，設立3千億元專項再貸款，通過再貸款等方式支持金融機構向疫情防控重點保障企業提供優惠貸款，中央財政按企業實際獲得貸款利率的50％進行貼息。此外，對納稅人運輸疫情防控重點保障物資取得的收入，免徵增值稅。 (工商 ) #中小企業 #千億 #專項 #再貸款 #財稅 也許您會感興趣 推薦閱讀 國泰金法說 國壽獲利成焦點 04:092020/03/15 財經要聞 工商社論》中央銀行大放水與市場信用緊縮 04:102020/03/16 財經要聞 行庫中小企放款 2月僅三家成長 04:102020/03/16 金融．稅務 疫情過後 李育家：中小企業還是需要市場 兩岸應回復對話 15:082020/03/17 財經 中小企營業額 掉五成 04:102020/03/18 財經要聞 政府千億紓困助陣抗疫 04:102020/03/19 投資理財 疫情若持續延燒 李育家：過半中小企業恐難支撐下去 09:152020/03/19 財經 陸加速投資 專項債發行年內首逾1兆人幣 09:362020/03/19 財經 中國移動千億人幣拚5G 概念股狂漲 15:002020/03/19 財經 力挺企業防疫 信保基金推展延等免手續費 15:412020/03/19 財經 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 美疫情還要燒多久？ 白宮這文件曝光…川普壯膽破功 - 財經 台股跌破10年線！學者建議：保本就買台積電 - 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 逢低買金融定存股？且慢！這類金融股暫時碰不得！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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