北市副市長黃珊珊19日宣布，文化場館和運動場館，北市將採實名制進出登記，老人據點和親子館也將延後至6月底。

黃珊珊指出，台北體育廠館，會採實名制進出登記，未來在哪個設施上使用多久等細節，都須登記，下周也會將防疫工具包發放到北市各里給里長。

記者針對北市某高中出現停課首例，黃珊珊說，日前北市都有演練SOP，弱勢學生都會發iPad，且有線上教學讓學生不停學。

(中時 )