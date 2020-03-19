北市文化場館、體育場館進出採實名制 16:332020/03/19 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市文化場館、體育館進出採實名制，老人據點和親子館也將延後至6月底。。（游念育攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市副市長黃珊珊19日宣布，文化場館和運動場館，北市將採實名制進出登記，老人據點和親子館也將延後至6月底。 黃珊珊指出，台北體育廠館，會採實名制進出登記，未來在哪個設施上使用多久等細節，都須登記，下周也會將防疫工具包發放到北市各里給里長。 記者針對北市某高中出現停課首例，黃珊珊說，日前北市都有演練SOP，弱勢學生都會發iPad，且有線上教學讓學生不停學。 (中時 ) #北市 #黃珊珊 #登記 #文化 #學生 也許您會感興趣 推薦閱讀 【疫情下生活】開學擔心學生要隔離 現在煩惱學生不敢上課 19:472020/03/16 生活 雙北市長論壇26日登場 黃珊珊：討論防疫合作 14:112020/03/16 生活 「柔性」禁師生暑假前出國 北市：中央下令才能罰 18:082020/03/16 生活 柯侯會談 黃珊珊：談區域聯合防疫 18:342020/03/16 生活 北市計畫「嗶一下」買口罩 黃珊珊：先做軟體 17:492020/03/16 生活 女里長揪團4月遊釜山 北市府急喊卡！ 15:562020/03/17 生活 黃珊珊：邊境管制能暫緩疫情 緊急命令範圍較廣 12:382020/03/18 生活 防疫旅館供不應求 將改採「不須檢疫者」去住旅館 13:072020/03/19 生活 新北關閉室內場館 黃珊珊不認同 13:132020/03/19 生活 14天12萬元 豪華防疫旅館被訂爆 13:092020/03/19 生活 生活熱門新聞 好市多爆發搶購潮 網驚呼這4樣食物「末日必備」！ - 生活 陳時中最擔心的案100 感染源指向他 - 生活 首例全校停課！北市高中生同班同學中鏢 - 生活 出國玩的人都是回台才出現症狀？背後真相曝光 - 生活 好市多衛生紙最好用？陽光一照...網友：不會再買了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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