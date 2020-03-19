國內新建案虛坪越灌越大，根據房地產市調機構統計，2019年大台北建案平均公設比持續走高，台北市、新北市雙雙創下歷史新高，其中台北更逼近35%，專家分析，公設比大幅上升原因是「雨遮不計坪不計價」政策，然而，業者灌公設手法，除了面積灌到公設，最常見的就是在停車位動手腳。

根據住展雜誌統計，台北市2019新建案平均公設比約34.8％，較2018年增加0.6百分點，已經逼近35％關卡。北市新建案公設比於2014年突破34％之後，迄今已連續六年站穩在34％以上。新北市2019年新建案平均公設比約32.9％，同樣比2018年增加0.6個百分點；近8年來，新北市建案公設比累計大增近三個百分點，增幅遠勝北市。

住展雜誌研發展何世昌表示，公設比大幅上升原因是「雨遮不計坪不計價」政策效應與房市景氣好轉，越晚買房子的人必需花更多錢去買虛坪，台灣虛坪現象持續惡化且無改善跡象。

台北市房仲公會公關委員會主委張欣民表示，業者灌公設，最常見的就是在停車位動手腳。通常1個平面車位含車道面積，權狀坪數多要8~12坪，但不少建商只登記4、5坪，其他面積就灌到公設。以1個銷售坪50萬計算，消費者如花200萬買車位，就得另付約2~3百萬購買被灌入公設的車道，等於一條牛剝兩層皮。

值得一提的是，雖然大台北公設比連袂走高，但北市與新北市兩地狀況大不相同。何世昌指出，北市大多數行政區建案公設比都普遍的高，但新北市卻不是這樣。新北市若是封閉型、以區域客撐場的行政區，建案公設比普遍較低，但若是有較多台北市外來客，或者新興重劃區如新店央北、板橋江翠北側、新莊副都心與頭前等地，建案公設比就會比平均值高，多落在33％～36％之間。

何世昌分析，大台北新建案公設比寫下新高紀錄，主因是「雨遮不計坪、不計價」政策效應發威，以及去年房市景氣好轉所致。由於雨遮不計坪之後，房屋附屬建物坪數減少；因房屋可登記的坪數分母變少，公設坪數所占比例就會變高。

其次，若大幅增加公設比惟恐嚇跑買氣，所以業者相當克制，就算是當年取得的新建照，大多數公設比都低於平均值。但房市景氣於2019年明顯轉強之後，業者灌公設完全沒在客氣，高公設比建案遍地開花。

台北市建案公設比過高的問題尤為嚴重，去年統計的165個建案中，僅有8個建案公設比低於30％，占比連5％都不到。

何世昌認為，大台北新建案公設比頻創新高紀錄，但似乎還看不到終點，一山還有一山高。由於政府強力推動危老重建，而危老重建沒有基地規模限制，多數危老重建案基地面積小、戶數也較少，所以公設比往往高於平均值。民眾在買房之前，最好想清楚建案提供的公設符不符合自己的需求，以免白花錢了。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)