新冠肺炎疫情衝擊，聯準會算是夠猛了吧！但結果卻是美股一再熔斷，顯然對抑制恐慌沒太大幫助。中央銀行今日跟進降息，對台股效果恐怕也不大，但央行「明知不可為而為知」的，恐怕是百業蕭條下，降息對企業至少些「減壓」效果。

平心而論，重貼現率在降息前雖還有1.375％，但一年期定存利率已剩1％，早已貼地，沒有什麼向下空間。在如此低利率下，央行除非很帶種地，把利率降到零，否則再怎麼降，刺激市場的效果都很有限，甚至跟聯準會一樣「白降」。

至於歐洲央行不降息、採行的量化寬鬆（QE），在台灣更沒空間。原因很簡單，台灣的金融體系是個「錢淹到窒息」環境，不是不缺錢、而是沒有人要借，超過7兆元的爛頭寸就躺在央行金庫中，行庫隨時要錢都有，根本不需再灑錢。

問題在於，百業蕭條下，就算央行錢灑下去，金融機構願不願意「放錢」？即便政府口口聲聲要紓困，但銀行也不是慈善事業，面對慘業還不收傘，就是自己倒楣，這就如同僵局般，政府猛喊紓困、銀行也說配合，但末端企業就是拿不到錢。

更何況，等錢放到最末端，還得慢慢得，恐難應付一日數變的疫情。倘若如此，央行直接降息，至少代表一件事情，至少從明天開始，銀行存款利率就得要降、末端企業馬上就能少付點利息，這雖是杯水車薪，但總比毫無幫助來得好。

就如同央行總裁楊金龍所言，貨幣政策用盡了，要靠財政政策才有效果。楊金龍上周在立法院講得也沒錯，降息考慮的不是台股，因為說真的效果不大，但在貨幣政策還能做些什麼的此時，降息對企業來說，算是最實質的那場及時雨了。

(中時 )