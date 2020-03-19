北京機場防疫全面升級，圖為15日晚間因量體溫等措施，造成旅客在出口處擁堵。（王先生提供，陳君碩北京傳真）

新冠肺炎疫情升溫，國內確診人數目前累計已達108例，中央流行疫情指揮中心宣布，非本國籍人士禁止入境。不過交通部長林佳龍透露，光是今天一天就有1萬人返台，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學憂心，距離疫情全境擴散只有一線之隔，往後28天將是決定台灣防疫成敗的關鍵時期！

謝宗學在臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」發文指出，19日起所有入境者需要居家檢疫 14 天，未來比較不需要擔心有漏網之魚，但麻煩的是「過去」，3月4日到15日從國外回來的台灣人有1萬多人，這些人和其接觸者是重點監測對象，因此往後28天將是台灣防疫成敗重要的關鍵時期。前14天是觀察返台者是否染病；後14天是觀察其接觸者是否染病，因為牽涉的人數量過於龐大，非常容易爆發大規模社區感染，考驗台灣所有防疫人員和醫事人員的承受能力。

至於台灣防疫為什麼會面臨毀滅倒數28天？謝宗學說，新增案例其中多數是因為出國旅遊才染病，因為這些人的「貪玩」或「貪小便宜」，讓沒有出去玩的國民同樣面臨巨大風險，也對醫療量能造成嚴重負擔，他擔心不到400床的負壓病房容額，禁不起暴增染病者的攻勢，因此關鍵28天是否變成毀滅倒數，關乎全民能否配合防疫。謝宗學呼籲全頻一起盡最大的力量防疫，他說「現在真的很危險、很關鍵，是台灣危急存亡的時刻，距離疫情全境擴散真的只有一線之隔而已！」。

(中時電子報)