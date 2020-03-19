新冠肺炎疫情升溫，對全台餐飲、觀光造成極大衝擊，業者自救也推出各式優惠。誠品生活加碼推出超值優惠的「解悶逛誠品，發票變現金」活動，即日起至4/30止，凡誠品人會員或累計卡卡友無論購買相關商品等，只要持全台誠品生活、誠品書店，或誠品網路書店之「實體紙本發票」，即可將「發票消費金額」最高全額折抵誠品行旅住房，或至指定餐廳用餐，最高可享餐點半價折抵。

受疫情影響，很多活動暫緩或取消。然老是宅在家，不免會悶得慌！其實也能妥善安排春遊計畫。4/1起誠品知味推出「野餐趣Picnic Go!」主題展，可以找到各式春遊驚喜好物。如日本造型熱壓三明治機，只要3分鐘就能在三明治印上格子、愛心、皮卡丘等超萌圖案，增添野餐趣味。

4／1起誠品知味推出「野餐趣Picnic Go!」主題展，可以找到各式春遊驚喜好物。（誠品提供）

誠品生活也推出春遊體驗：即日起至3/27，誠品生活南西週末有冠軍咖啡師烘培的衣索比亞豆、頂級競標藝妓豆等手沖試飲體驗，邀你一同品味咖啡迷人香氣；3/29信義店卓也藍染推出以植物萃取天然「絞染基礎課程」；板橋店愛幸福也推「幸福兔羊毛氈手作課程」，手作多款可愛動物造型羊毛氈；新板店Printing Stage也配合推出春天油畫體驗課程。

誠品行旅大廳書坊The Lounge五千冊大型書牆。（誠品行旅提供）

凡於4/30之前透過官網或電話訂房，即可享誠品行旅住宿最高全額折抵優惠。除了住房享受之外，喜愛美食的饕客旅人亦可選擇誠品行旅的用餐禮遇，可與親人好友至The Chapter Café享用無國界料理食趣，或至In Between之間餐廳品嚐主廚的創意義法美饌。

此外，誠品行旅兒童節連假期間，首次結合松山文創園區與誠品生活松菸店，獨家推出「松菸小小導覽員培訓│好FUN心住房專案」，讓小小旅人們在大自然的溫柔懷抱下，渡過一場難忘的文化生態之旅。

近來新冠肺炎疫情仍在，提醒大家，搭乘大眾運輸工具、在室內空間時最好也能戴口罩，也要勤洗手、多運動增加免疫力！也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

(中時電子報)