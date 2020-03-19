昨晚到今天全天，美國傳染到亞洲的股市疫情，大盤重挫記下史上新記錄，瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele對此表示，全球防疫措施越來越嚴格、且疫情資訊一波波，掩蓋了各國祭出的利多政策，導致市場波動率居高不下。

Mark Haefele今（19）日發表最新觀點，認為短期內市場將聚焦在兩大點：1、央行是否能迅速行動，超前應對金融市場價格不匹配情況，並在市場風險修正過程，確保所需的流動性；2、疫情蔓延導致的經濟活動停止數周期間，各國財政政策制定者能否推出必要的政策，以避免衍生的失業及破產情況。

為了防疫及救市，各國政府祭出大規模的刺激措施，未來可能還會推出更多措施，瑞銀財富管理認為，一旦市場跌夠了、開始掉頭向上時，反彈動能將相當強勁，不過，目前無法預測反彈何時發生，「因此，保持紀律、分散配置並放眼長遠進行投資」，依然是長期內實現資本增值的最佳方式。

對於持有現金的投資者，Mark Haefele建議關注三大策略：1、獲利對疫情相對抗跌的企業，比如受益於5G推出的亞洲企業以及全球優質股票；2、受當前形勢推動的長期主題，比如金融科技、電子商務、線上遊戲和線上教育；3、面臨風險但已經超賣的週期型行業股票，尤其是在香港上市的中國房地產股以及日本的自動化和機械公司。

(工商 )