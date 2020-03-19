網通大廠明泰科技（3380）今（19）日舉行線上法說會。隨著台灣5G商用頻譜釋照與企業專網頻道的底定，5G將於下半年正式進入商轉。為搶得先機，明泰表示，已做好準備，將跟進推出完整端到端5G解決方案(End to End Solution)。

由於5G具有更快(eMBB移動寬頻)、更大(mMTC廣大物聯網)、更低(URLLC低延遲)的三大優勢，明泰科技董事長李中旺表示，5G正是為「一切產業的數位轉型而生」，並將成為台灣資通訊產業再次起飛的驅動力。明泰以終端射頻單元(RU)為切入點，接著發展端到端(End-to-End)解決方案，可依照不同的應用制訂安全規格及調整網路配置，包含智慧工廠、智慧能源管理以及5G邊緣運算設備等，更可滲透到各行各業，發展出各種垂直服務及產業互聯網的應用。全力響應國家的科技與經濟政策，提供企業5G專網與實現智慧物聯網(AIoT)的運行，串起產業垂直應用，迎接5G藍海。

明泰指出，2019年明泰投入的先進技術研發都已開花結果，包括400G高速資料中心等級乙太網路交換器、支援90瓦高功率(PoE++)交換器、以及2.5G企業級乙太網路交換器；新一代Wi-Fi 6企業級無線AP及家用路由器量產出貨；另與策略夥伴仲琦的合作綜效，增加Cable產品線，完整了最後一哩固網佈建方案的拼圖；其口言毫米波(77GHz、79GHz)車用智慧雷達，結合AVM環景影像系統，已進入大型商用車測試階段，大幅提升感測精準度與行車安全；結合人工智慧的數位安全監控系統，提供智慧影像分析(IVA)的各種應用，這些都是明泰積極滿足客戶需求的努力成果。

全球的各行各業都進入了數位轉型的關鍵時刻。隨著各類網通技術包含5G、Wi-Fi 6、10G-PON、DOCSIS 3.1等往10Gbps速度演進，以及智慧物聯帶動起一切產業的數位升級，明泰在這股風頭浪潮裡已有產品線的完整佈局，將快速銜接市場需求，提供高速及完整的解決方案與產品整合，成為客戶最佳的合作夥伴，掌握無限商機。

(工商 )