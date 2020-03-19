伊甸高原電音趴將於20日起，在國姓鄉一處農場接連舉辦3天，每場約有350人齊聚同樂，由於新冠肺炎疫情擴散，眾人群聚引發民眾憂心！南投縣副縣長陳正昇表示，已派員和主辦單位協調，希望考量疫情及可能帶來的風險，能夠延後到夏天再舉辦，保障大家的安全與健康。

(中時 )