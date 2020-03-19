李男等人推出「特別股投資專案」保證高紅利，並辦理虛偽增資，提供股票質押，對外違法吸金，形同「印股票換鈔票」，10年來吸金高達43億元。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

陳淑芬／台中報導

李俊霖夥同大姨子邱姿蒨自2009年起對外詐稱公司擁有美國能源部實驗室授權的「綠水泥」，穩賺不賠，推出「特別股專案」保證高額紅利，辦理虛偽增資，並提供股票質押，形同「印股票換鈔票」，吸引上千人投資，不乏牧師、教師及工程師等專業人士，10年內違法吸金新台幣43億5千多萬元。台中地檢署偵結依詐欺、違反《銀行法》及《證券交易法》起訴李男、邱女及幹部等10人。

起訴書指出，64歲邱女在2008年擔任風能量源科技公司董事長、64歲李男在2009年擔任廣豐公司總經理，兩人合謀以風能量源公司「特別股」詐騙投資，對外宣稱擁有美國能源部阿岡國家實驗室授權的專利防水隔熱材料「綠水泥」，並以廣豐公司名義推出「特別股投資專案」，全台廣辦說明會，宣稱公司獲利穩健，保證每月給付年利率8.4％至12％的紅利或利息，並提供股票質押，投資人趨之若鶩。

李男等在「特別股」不敷質押時，就虛偽增資，前後共計14次，不實資本額為3億多元，佔整體資本額91.57％，形同「印股票換鈔票」。

10年來，李男等一行人以「後金養前金」手法吸金，投資人誤以為公司正派經營，獲利豐厚，2年合約到期時不但沒拿回本金續約投資，甚至還加碼，或拉親朋好友加入，至2019年10月間共計有1115人投資，吸金總金額高達43億餘元。

2018年7月起，廣豐等公司陸續發生財務周轉不靈，李男等再誑稱已取得大陸供貨合約，即將在澳洲上市，股票勢必翻倍漲，再推出「特別股轉換專案」，鼓吹投資人以本金及積欠的利息「轉換認購」普通股，總認購面額還高達10億元。

案經投資人領不到股息、紅利或無法贖回本金而提出檢舉，全案受害人不乏牧師、教師及工程師等專業人士，還有1名醫師被騙上億元。

台中地檢署檢察官吳孟潔指揮專案小組在2019年10月間發動搜索查獲。檢方呼籲，投資有賺有賠，存在一定風險，民眾要提高警覺，投資未上市股票應慎重選擇，並理性佈局，以免受害。

(中時 )