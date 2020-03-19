金門430多年歷史的石蚵養殖，形成「以海為田」特殊地景，古寧頭一帶蚵林更是遼闊壯觀。（李金生攝）

縣長楊鎮浯、金寧鄉長楊忠俊相偕赴雙鯉濕地自然中心旁保靈殿的「雙鯉蠔香」蚵嗲小吃店，一起推銷在地石蚵料理美食，持續強化地方產業活力。（李金生攝）

古寧頭好吃的「蚵嗲」 讓人垂涎三尺。（李金生攝）

「蚵仔麵線」是金門的地方傳統美食之一。（李金生攝）

金寧鄉公所將在疫情結束後，規畫美食、市集和蚵田體驗系列活動，為這座濱海聚落再帶來旅遊人潮。（李金生攝）

金門430多年歷史的石蚵養殖，形成「以海為田」特殊地景，古寧頭一帶蚵林更是遼闊壯觀。但因新冠肺炎疫情燒不停，已連辦17年的「金寧鄉石蚵小麥文化季」今年停辦，鄉公所將在疫情結束後，規畫美食、市集和蚵田體驗系列活動，為這座濱海聚落再帶來旅遊人潮。

金寧鄉「石蚵小麥文化季」每年都吸引大批鄉親和遊客來到，尤其是「千人剖蚵」體驗活動更是最叫座的單元。但因今年遭逢鄉親口中百年一見的大疫，鄉公所基於防疫第一的考量，已決定停辦，防範群聚感染的風險。

鄉長楊忠俊表示，這項年度「一鄉一特色」大型活動雖然取消，但鄉公所仍持續推展產業行銷，重點在優化景觀亮點，以及開發全新遊程和強化網路行銷，只要疫情結束就陸續推出包括農村市集、蚵田體驗等系列活動，期待有效活絡鄉土經濟發展。

目前正是石蚵盛產季節，顆顆碩大肥美，縣長楊鎮浯、金寧鄉長楊忠俊相偕赴雙鯉濕地自然中心旁保靈殿的「雙鯉蠔香」蚵嗲小吃店，一起推銷在地石蚵料理美食，持續強化地方產業活力。

這座以「古寧頭戰役」聞名中外的傳統聚落，還擁有全島最大的國家級溼地慈湖，生態資源豐富多樣，明、清古蹟和國共戰役史蹟更是到處可見外，還有北山隱藏版美食麻花捲、紅龜粿，鄉公所期待疫情告一段落後，再迎來熙攘來去的遊客。

美食資訊：※雙鯉蠔香蚵嗲店電話：0963-036-385。地址：金門縣金寧鄉古寧村南山1-8號（雙鯉湖濕地中心對面）。※三嬸婆蚵嗲電話：082-312163。金門縣金寧鄉古寧村南山28號。※國賓小吃店電話：0918-617-066。金門縣金寧鄉古寧村北山83號。

(中時 )