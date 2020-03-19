明泰(3380)今(19)日舉辦法人說明會，新型冠狀病毒的衝擊、去年與仲琦(2419)的合作案都為法說熱門焦點，總經理林裕欽就說，預估到3月底的復工就大致完成，3月營收會回溫，但第一季的營運表現還是會受到疫情干擾，明泰還是把目標擺在單季相較去年同期成長，他也指出，「目前沒有看到客戶下修訂單的狀況」!

區域/都會網路產品(LAN/MAN)為明泰營收佔比最高的區塊，董事長李中旺表示，現階段乙太網路供電是產業趨勢，帶動區域都會網路持續升級，現在交換器主流是100G，但400G也已經開始出貨，未來會一步步走向800G，甚至1600G都可以看到。明泰也預計，400G產品今年貢獻有限，可能要再等到今年年底或是2021年初，主要還是集中在北美品牌資料中心客戶。

市場關心新型冠狀病毒疫情的衝擊，總經理林裕欽表示，明泰大陸廠區在2月已經復工，部分員工採取隔離措施，各別營運商狀況不同，預估3月預期復工率完全到位，但還是會受到不同供應商有各自的復工狀況，明泰3月營收可望回溫，但疫情還是會影響到第一季達標狀況，明泰還是會朝向第一季營收YoY成長努力，他強調，「目前沒有看到客戶下修訂單的狀況」，這對明泰來說相對是好消息。

明泰在去年底決議參與仲琦私募案，增資後持股將提升至30.4%，成為仲琦單一最大股東，不僅如此，明泰也透過公開收購增加對仲琦的持股，雙方盼發揮各自品牌、代工優勢的高互補性，迎戰5G商機，李中旺今表示，看好併購仲琦後，會使得明泰從家庭的固定網路或是行動通訊都到位，是刺激成長的趨勢，明泰可以幫注仲琦產品廣布、明泰也可以增加產品的出海口。

另外，明泰布局車用雷達多年，現階段開始進入收割期，目前車用雷達77G已經進入小量出貨，也導入了智慧停車和應用在工業用途上，車用雷達在出量上有顯著的成長，只是還沒反應到營收上，今年以明泰四大產品成長幅度來看，由於基期較低，故車用雷達會是排名第一。

(時報資訊)