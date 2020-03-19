工研院團隊開發治療癌症的「仿生多突狀磁珠製備技術（iKNOBEADS）」。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

工研院團隊開發治療癌症的「仿生多突狀磁珠製備技術」，可望為台灣下世代免疫細胞療法增添治療新利器。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

工研院團隊開發治療癌症的「仿生多突狀磁珠製備技術」，將為精準醫療市場拓展新商機。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

工研院精準醫療技術再受國際肯定！生醫與醫材研究所開發治療癌症的「仿生多突狀磁珠製備技術（iKNOBEADS）」，繼去年獲得全球百大科技創新獎後，19日勇奪有創新界奧斯卡獎美譽的「愛迪生獎」銅牌獎，與IBM等國際知名機構同獲此殊榮。

工研院開發治療癌症的「仿生多突狀磁珠製備技術」，是由生醫與醫材研究所組長陳廷碩統籌，副組長江佩馨掌控製程和調製配方，計畫主持人陳振泰率領著團隊實地演練操作，透過腦力激盪，研發出全球獨一無二的「仿生多突狀磁珠製備技術（iKNOBEADS）」。

愛迪生獎執行總監法蘭克．波納費里亞表示，「經仔細審查，評審們一致認為工研院的iKNOBEADS是一項翻轉規則的創新技術，因而在該類別最佳創新產品與服務中脫穎而出。」

這項技術以突破性的全球獨具突狀觸角，能強化與活化免疫細胞，讓非活化狀態的T細胞再度「活跳跳」，更有戰力打擊癌細胞。

工研院目前已與相關醫學中心合作，預計今年下半年推出臨床用GMP等級產品，可望為台灣下世代免疫細胞療法增添治療新利器，為精準醫療市場拓展新商機。

工研院院長劉文雄指出，工研院在推動2030技術發展藍圖「健康樂活」應用領域中，整合院內研發技術，推動各種細胞治療研發的新契機，該技術不但展現台灣創新能量，科技研發實力更能與國際並駕齊驅，更對促進人類健康有很大意義。

(中時 )