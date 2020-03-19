美國股市近日多次觸及熔斷，周三再度大跌1300點。對沖基金Pershing Square的王牌操盤手艾克曼（Bill Ackman）周三建議美國總統川普封閉美國一個月，以遏制新型冠狀病毒的傳播，並表示若真的實施，股市將大幅反彈，此舉將是拯救經濟的唯一解藥。

美國總統川普周三推文表示：「經美加兩國同意，美國將暫時關閉與加拿大的北部邊境，禁止非必要的交通，但貿易不會受到影響。細節後續將會公佈。」

外媒報導，艾克曼指出，川普總統應該關閉美國邊境30天，以阻止疫情擴散，並提供美國人一個月的「免稅」春假，美股可望因此反彈。如果不這樣做，很可能會對民眾造成災難性的損失，美國和世界各國都需要採取緊急行動，而不是慢慢地關閉，果斷的行動才能拯救經濟。他說，如果以目前的方式防疫，飯店業和餐飲業將會首先破產。

報導指出，全球目前有20萬人感染新冠肺炎、逾8000人死亡；美國已有近6500例確診、114例死亡。為了防止疫情蔓延，不少國家開始宣布鎖國，台灣也自19日起禁止非本國籍人士來台，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他經特別許可者外，一律限制入境。

(中時電子報)