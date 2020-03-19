新冠肺炎（COVID-19）昨天（18）在台確診數首破百，眾人驚慌之際，台中出現首例「一級首長」主動申請居家自主管理。台中市府都發局長黃文彬自美返台的兒子回家隔天出現喉嚨不舒服症狀，因為有國外旅遊史，醫院建議直接收容檢驗。他也當機立斷決定再加自主健康管理14天，雖然心繫著兒子，但身為一級首長必須替防疫做出最好的示範，保護好同仁，才能保護好這座城市。

由於現在新冠肺炎疫情鬧得人心惶惶，台中都發局長突然告假要在家自主健康管理14天也引起很大波瀾，今（19日）黃文斌決定在臉書上說明來龍去脈。他表示，在美國就讀高中的兒子17日返台後，第一次見到他時，是晚上10點多，兒子戴著口罩從房間出來，考量到現在疫情規定，儘管黃文彬想給兒子大大的擁抱，還是只說了句「你回來囉！」當下的心情非常複雜。

18號早上，兒子喉嚨出現不適，獨自戴著口罩主動去醫院檢查。經醫生診斷，發現有發燒症狀後，研判他才自美返台，直接住院檢驗比較妥當。黃文彬一得知消息，馬上暫停手邊工作，並立即返回家中，當機立斷決定向市長盧秀燕告假，進行自主健康管理14天。

黃文彬感性地說，「雖然見不到兒子，但我好想抱抱他，跟他說『未來無論怎樣，爸爸都會一直陪在你身邊』。也許疫情還會持續一段時間，也許病毒讓人害怕，但家人間的愛，無敵。」

黃文彬透露媒體說，兒子個性拘謹，從波士頓經芝加哥回台灣途中全程都配戴N95口罩，不敢飲食、不喝水、不上廁所，非常自律。一回到家也依舊戴著口罩，不但將衣服全部清洗、消毒，也不敢跟阿嬤互動。

黃文彬希望外界不要擔心，表示中市府已經啟動嚴密防疫，相關會議和公務行程，所有同仁都有配戴口罩，間隔座位，降低任何可能的風險。

(中時電子報)