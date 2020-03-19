嘉義市長黃敏惠（右四）視察興安國小學童用遠距視訊上課的情形。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

國內新冠肺炎疫情日趨嚴峻，嘉義市19日模擬遠距教學，透過視訊軟體Zoom直播教學，學生利用行動載具由遠端登入，可線上上課，老師也能掌握學生學習情形，市長黃敏惠說，學習不止步，運用科技讓教育不受疫情影響。

嘉義市興安國小辦理「停課不停學─老師抵嘉（家）線上學習觀摩」，陳佩君老師與5組5年級學生，演練空中英語教室，利用ZOOM線上教學平台，複習英文單字、閱讀繪本、句子練習、線上測驗作答，並且利用因材網指派作業，黃敏惠也一起體驗「線上課程」，直呼很方便，學習不中斷。

黃敏惠說，新冠肺炎疫情變化大，嘉義市用最嚴謹及最高度的警戒來防疫，除了時時盤點防疫工作執行狀況，更預先準備好解決方案，讓孩子的學習不會因為疫情受到影響，要做到停課不停學、學習不止步。

教育處表示，市府2月底已盤點全市學生線上學習所需資源及載具，供必要時調配使用，學校於3月底前完成學校停課、補課規畫，此外，在嘉義市12年國民基本教育課程與教學專案辦公室網站設置「防疫在家數位學習資源」專區，提供國中小各年級各領域線上學習課程，若停課也不中斷學習。

教育處表示，已備妥學習百寶袋及老師線上教學百寶袋，學生的學習百寶袋有平板電腦（行動裝置、電源線）、4G分享器（含電源線）、SIM卡（15天臨時門號）、親師生平台客製化學習包及空中教室使用操作教學步驟；教學百寶袋有筆記型電腦、4G分享器、耳機麥克風、SIM卡、各版本電子教科書、親師生平台客製學習包及空中教室教學操作步驟。

(中時 )