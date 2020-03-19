目前癌症治療方式分為三大主軸包含手術、化療、放射治療，其中隨著醫療的進步，現今的放射治療技術可以精準鎖定腫瘤，精細的規劃放射劑量與範圍﹐避開重要器官與神經組織，將放射線劑量投射至目標位置，大幅減少正常細胞受到的傷害，與傳統放射治療相比能降低許多副作用。

隨著醫療科技的發展，恩主公醫院與時俱進，投入精準放射治療時代，積極發展「立體定位消融放射手術」，並於門診大樓B3樓層放射腫瘤科，引進全新直線加速器ElektaVersa HD，為實踐更安全、高效的醫療技術，提供民眾完善的診療服務。

放射腫瘤科兼任醫師蔡易杰表示，在放射治療的新技術中，「立體定位消融放射手術」(Stereotactic Ablative Radiotherapy)有高度精準定位、影像導引技術、呼吸調控系統等輔助工具，追蹤腫瘤位置並準確進行破壞，避免傷害正常組織，利用少數、高劑量及高精確的放射線照射病灶，針對腫瘤達到「快、狠、準」的治療效果，具有不用麻醉且相當低的副作用，被認為是傳統開刀的有效替代療法，目前也經常運用在早期肺癌、早期肝癌、腦瘤或是寡轉移的腫瘤。

蔡易杰解釋，放射治療的原理是利用高能量之游離輻射來破壞腫瘤，抑制癌細胞的生長與分裂達到治療效果，通常用直線加速器產生高能量X光或電子射束來治療。放射線治療如同開刀是屬於局部性治療，依照不同癌細胞的種類和多樣性，侵犯的廣泛程度與不同的期別，以及每個病人的獨特性，例如不同的健康程度，共病狀況等，關於癌症的治療方式都會有所不同。

舉例來說，在一些腫瘤體積太大，侵襲範圍太廣，開刀不容易開乾淨，像是局部晚期的肺癌或子宮頸癌期的病人身上，首選治療就是同步放化療；或是腫瘤長在敏感部位不適宜開刀，癌細胞種類對放射線化學藥物敏感，例如鼻咽癌的治療首選也是放射治療或是合併化學治療。

至於病人或家屬最擔心的副作用或殘留輻射問題，蔡易杰指出，隨著醫療的進步，現今的放射治療技術可以精準鎖定腫瘤，精細的規劃放射劑量與範圍﹐避開重要器官與神經組織，將放射線劑量投射至目標位置，大幅減少正常細胞受到的傷害，與傳統放射治療相比能降低許多副作用；而放射治療所產生的光子，並不會在殘留在體內，因此可以放心正常生活與他人接觸。此外，醫師也提醒，先和主治醫討論清楚你的癌症、期別，依照病情需求，選擇最適合的治療，與醫師做進一步的諮詢與溝通。

(中時電子報)