中央流行疫情指揮中心昨天宣布達100例確診，引發部分民眾恐慌，部分賣場湧現民生必需品搶購情形，行政院消保處昨天起派員前往包括家樂福、愛買、大潤發、好市多、全聯、頂好等賣場訪查，並向Pchome、Yahoo、momo、東森等網路平台瞭解網路販售民生必需品，行政院消保處表示，綜整各業者意見，除特定分店外，貨源充足，供貨尚稱正常，呼籲消費者毋須恐慌，毋須搶購囤積。

行政院消保處昨日訪查6大賣場共計32家分店，包括：全聯18家、頂好4家、家樂福5家、愛買2家、大潤發1家及好市多2家，其中全聯有4家店米、泡麵及麵條、罐頭食品及衛生紙均銷售一空，其餘分店供貨尚稱足夠，據全聯表示，人潮為平常夜間二倍，以致有售罄情形。

而包括好市多中壢店及頂好北大店、永和仁愛店、永和中正路店均供貨正常，其餘各賣場則貨量不一，經消保處向賣場業者瞭解，自疫情發生以來，米、泡麵及麵條、衛生紙等品項均相當熱銷，疑似因民眾預期心理，致消費需求明顯提高，惟供應商表示原物料足夠，目前供貨仍正常。

在網路平台部分，Pchome表示自3月17日即開始陸續有民眾搶購情形，經緊急調貨，預計今天起各類商品可陸續回復正常供貨；Yahoo、momo、東森表示泡麵類或衛生紙類自3月18日起開始有民眾陸續搶購情形，也經緊急調貨，確切回復正常供貨日程須視協力廠商補貨時間而定。

行政院消保處將密切注意民生必需品供需狀況，也將與業者及相關機關保持密切聯繫，並適時進行必要處置。

(中時 )