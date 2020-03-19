新冠肺炎全球拉緊報，口罩、酒精以及乾洗手等人人必備防疫武器，成為時下最夯關鍵字。許多民眾選擇減少出門、待在家的時間跟著變長，意外帶動宅經濟商機，網購平台買氣狂飆，除了民生必備的防疫用品外，神腦全通路2月開始，「資訊遊戲類」商品成長5倍、「清潔家電類」防疫商品成長2倍。

其中又以Panasonic 12L高效型除濕機、Coway加護抗敏型空氣清淨機並列第一，銷量皆成長3倍，其次為遊戲軟體，第三為平板，第四為廚房家電，遊戲主機名列第五。

防疫期間避免染疫上身，民眾在家時間倍增，並積極防護提升免疫力，民眾花錢網購更是毫不手軟，清潔家電類榜上有名的是Panasonic 12L高效型除濕機、Coway加護抗敏型空氣清淨機，在家無聊追劇、玩遊戲，防疫期間的娛樂需求大大提升，神腦全通路的Nintendo Switch遊戲軟體健身環大冒險、Panasonic 4K液晶電視等也以倍數成長。

神腦表示，想要延長家電壽命，定期清潔是一定要做的，才能讓它的效用發揮到最大，建議每月可用吸塵器或軟刷清潔超細濾網上的髒汙，一年定期更換濾網一次，感應器可偵測粉塵，每半年以沾水的棉花棒清潔鏡片，再以乾棉花棒清理一次，維持偵測效能，並使用吸塵器吸除進氣口和排氣口的粉塵，再以軟布擦拭機身外部。

因應疫情，民眾減少外食、在家開伙時間增加，微波爐、烘烤爐、電子鍋也成為疫情期間熱賣廚房家電，神腦針對Panasonic變頻微電腦微波爐、Panasonic日本製微電腦電子鍋、Panasonic蒸氣烘烤爐等家電產品，推出3月31日前購買，單筆實付金額滿1萬元，可抽萬元回饋金。4月30日前購買Panasonic指定商品可抽65吋4K大電視，月月抽一台。活動期間至門市持當月中華電信繳費帳單，小家電折200元。

3月31日之前在全台神腦特約門市新申辦或攜碼指定購機機型，不限資費內容，限量贈送「UMM電解抗菌乾洗手50ml」乙瓶。

(工商 )