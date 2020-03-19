開車族在台一線上拍到信眾徒步進香的堅毅又孤獨身影，感佩虔誠的宗教力量。（民眾提供／王文吉台中傳真）

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香，原訂19日晚間11時5分起駕，廟方考量新冠肺炎疫情嚴峻，決定延期舉辦。不過今日上午仍有虔誠信徒依約現身鎮瀾宮，向媽祖上香稟告後，隨即按原訂路線，自行結伴徒步南下進香，目標新港奉天宮，堪稱史上最低調進香團。

大甲媽祖繞境被譽為台灣地表最大遷移活動，今年遇上新冠肺炎攪局，鎮瀾宮董事長顏清標一度決定續辦，不過輿論多建議停辦，網友也湧入鎮瀾宮臉書粉絲頁轟炸，不僅廟方人員遭網路霸凌，顏清標的84歲老父也被電話謾罵騷擾，顏清標最後決定「順時中」，拍板宣布延期，至於何時復辦？廟方沒有時間表。

今年大甲媽遶境進香延期，各界肯定，但許多信徒難掩失望。19日上午鎮瀾宮出現自發性進香團，信眾三兩結伴向媽祖上香稟告，並索取新符令，綁在進香旗上，接著揹上行囊、睡袋、帳篷等，冒著細雨往新港奉天宮邁進。

信眾自發進香沒有點燃起馬炮、沒有報馬仔開路、沒有陣頭相隨，沿途也沒有商家擺設點心攤，一切儀式從簡，低調許多。鎮瀾宮副董事長鄭銘坤看到信徒自行進香，上前鼓勵說「加油！很好啊！媽祖保佑你們一路平安。」

「一年一約，不能缺席。」不願具名的信眾表示，因疫情關係，只能跟朋友相約低調出發，全程會注意防疫，並自行解決食宿問題。有開車族行經台一線，拍下信眾徒步進香的堅毅又孤獨身影，感佩虔誠的宗教力量。

(中時 )