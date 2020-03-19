出遊新選擇！為迎戰肺炎，小墾丁渡假村推出「一日農夫採菇樂」活動，挾40公頃綠地優勢、300棟木屋不只棟距大，民眾都獨享一棟木屋，且木屋內都是獨立的變頻冷氣而非中央空調，搭配嚴謹的防疫作業，獲得許多家長青睞。

小墾丁渡假村總經理張福生與策展人黃耀寬指出，這次與排灣族人創辦的楚諾有機農場合作，經歷一年多的努力，以選、採、洗、篩、烹、嚐六種雨來菇體驗切入親子與戶外教育市場，甫推出就獲得許多家長體驗好評與揪團預購，加上排灣族獨到的料理手法，香味四溢、入口滑嫩、讓人驚艷。

張福生說明，即日起至4月30日（四）推出超值優惠「一日農夫採菇樂」活動，平日兩人同行、一泊一食、採菇樂體驗、星空導覽與生態導覽只要2,999元，除享受採菇樂趣外，特製的洗滌溜滑梯與瀑布篩選台最吸引小朋友的熱愛。同時，小墾丁全面落實防疫措施，實施旅客入村量測體溫、提供酒精與乾洗手、公共場所定時以漂白水與酒精加強消毒，客房升級消毒衛生工作，歡迎旅客安心入住。

黃耀寬解釋，小墾丁肩負地方創生的使命，這次與楚諾有機農場合作，導入排灣族人美食雨來菇，以食農教育與排灣族智慧學習切入，首開恆春半島先例，相當值得親子家庭同遊，此外，住客可自行預約里德社區充滿趣味性與教育性的環境教育、港口社區採茶體驗、走訪綠蔭秘境滿茶古道、眺海覽翠的鼻頭草原、瀑澗如詩的溪仔口等。

楚諾有機農場指出，雨來菇經屏東科技大學檢驗後，發現鈣質比髮菜高、鐵比菠菜高、鎂比海帶高，且是排灣族人從小吃到大的美食，在族語中，「雨來菇」指「老天爺憐憫恩賜的禮物」，加上只有雨後才出現，又被稱為「上帝的眼淚」，至今，被譯為是「情人的眼淚」，都是指只有上天恩賜潔淨雨水，或清澈山泉、清新空氣與乾淨土壤，才有機會長出雨來菇，因此，非常難得。

小墾丁渡假村呼籲，肺炎肆虐全球，造成民眾不敢參與室內活動，恆春半島空氣新鮮、翠綠的曠野與湛藍的海灣，一望無際，加上落山風與海風輕拂，有助於抗疫。

(工商 )