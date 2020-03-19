在肺炎疫情與油價重跌兩隻巨大黑天鵝的夾擊下，沒有最壞、只有更壞，金融市場烏雲罩頂，台股慘跌537點，新台幣重挫2.3角，為連續七個交易收貶，終場收在30.506元兌1美元的逾三個半月新低，台北外匯經紀公司成交量17.71億美元，逾一個半月來單日最大量。

外匯交易員指出，美國總統川普已使出發錢的絕招救市，反而更加重金融市場的恐慌情緒，VIX恐慌指數狂飆衝破80至歷史新高，更甚於2008年金融海嘯時期，美股熔斷連連，道瓊跌破2萬點大關，全球主要股市無一倖免，台股10年線也失守。外資紛紛賣股捲款閃人，新台幣連闖30.3元及30.4元二關，盤中一度來到30.485元，午後跌勢進一步擴大，直接貶破30.5元關卡。

外匯交易員認為，現金為王效應，大家都在搶美元，國際美元衝高至101之上，主要非美貨幣全面走貶，肺炎疫情未達高峰，且油價大戰續殺低，主要預測機構紛紛下修今年經濟長預估，央行第一季理事會，應會跟進調降台灣經濟成長預估值。在多方利空充斥下，外資短期恐怕不會反轉匯入，新台幣匯率將是易貶難升，就看海外資金匯回及出口商拋匯，與外資匯出互相拉鋸的力道而定。

(工商 )