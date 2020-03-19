去年辭職的高雄市政府觀光局機要科員田長沛，因2017年間擔任朋友經營的教育公司董事，遭市長韓國瑜移送懲戒，公懲會認為田男違反公務員服務法，公務員不得經營商業之規定，判決將他懲處申誡。

高雄市府書函到銓敘部兼職查核平台清查所屬同仁兼職情形，經勾稽查處該局機要科員田長沛從2017年4月19日起擔任朋友經營教育公司董事職務，市府認為他在去年1月14日到職時，簽署調查表稱無兼職，陳述不一致，有懲戒必要。

田長沛稱，因政大同學是該公司的董事長，對方請託他才無償擔任該公司之董事，他未領取任何董事報酬，只是同意借名擔任董事，去年1月8日因即將任公職，主動表示辭任董事職務，後來因忙於處理公務之故，未再與對方確認。

公懲會認為，田的行為足以使民眾有公務員不專心自身業務，公務紀律鬆散之不良觀感，自會嚴重損害政府之信譽，有予以懲戒之必要，因依移送機關提供之資料，已足認事證明確，故不經言詞辯論，判決他申誡。

(中時 )