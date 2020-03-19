活動女王曲艾玲近期因新冠肺炎肆虐，她特別關注家中兩小健康，於是加入兒女學校義工媽媽行列，提早到學校和老師一起替學童量體溫、消毒雙手，她笑說：「現在我們都很早起床，孩子絕對不會遲到喔。」關於疫情連環爆案例，她認為目前台灣已將防疫工作做得很徹底，她見到許多家長紛紛站出來共同為學童把關，「真的是患難見真情，雖然不能握手擁抱，但感覺上心和心之間的距離更接近。」

曲艾玲的母親與哥哥皆在美國加州，如今加州當地疫情也逐漸傳出案例，「幸好媽媽有特地來電表示家人均安。」相較各區疫情，她比較擔心住在美國東岸的朋友，她說：「戴口罩的文化差異的確存在，不過在當地的朋友都是華人，防疫觀念和我們比較相近。」她盼疫情能早日抑制住。

曲艾玲近日加入兒女學校義工媽媽行列。（艾迪昇提供）

曲艾玲事業重心是活動主持，近來因新冠肺炎疫情肆虐，手邊活動紛紛取消，「影響的不只有我，是整個大環境呀。」她先前因工作繁忙，自己和小孩皆為外食族，如今洗手作羹湯在家陪孩子，她說現在孩子還會Order好各自要吃的料理，她打趣說：「現在我都有自己的一套SOP囉，說不定之後會分享職業媽咪的快速食譜。」

曲艾玲日前在粉絲專頁上曬女兒Rianna學校英語報告影片，流利的英語令網友嘖嘖稱奇，好評一片，她對網友留言謙虛以對，笑稱自己在8歲時，口條沒像女兒那麼好，「她平常就默默地做自己的資料，那天一開口嚇死人了，突然進步好快哦！」更打趣表示準備要培養未來接班人了。

(中時 )