現年72歲的資深演員雷洪，過去曾擁有1妻5妾羨煞旁人，不過卻因其中一名妻妾玩期貨慘賠6千萬，不僅讓雷洪扛下大筆債務，連所有妻妾都落跑光了，雷洪在節目中《單身行不行》憶起這段往事，自述「這是我的報應」，但他也在節目中自爆去年11月就再婚，與現任妻子過著甜蜜的日子。

雷洪在節目中表示，到了72歲的年紀，已經不像年輕時激情，上了年紀也需要人照顧，他也坦承當時6個妻妾一下子全跑掉，對他的影響挺大的，最後這些壓力更造成突發性的耳鳴，還因此住進了醫院。

雷洪表示住院期間，有許多閨蜜來醫院照顧、探望他，其中有一名閨蜜對他挺有心，時常照顧他的生活起居，讓他感受到患難見真情的溫暖，成為他現任的妻子。

雷洪在節目中自清，自己不是花心的人，更用蝴蝶和蜜蜂傳粉的道理來自喻，「男生就跟蝴蝶一樣，傳播花粉才會越開越好」，最後他還笑笑地說，「男人只要身上有錢就會作怪」。

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(中時電子報)