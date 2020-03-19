近期疫情肆虐，許多民眾被迫取消國外行程，格上租車與台灣高鐵公司合作，共同推出高鐵假期「租車自駕逍遙遊｣專案，以高鐵來回票＋租車24／36小時的方式讓民眾自由搭配，1~5人出遊都有對應的超優惠價格，旅客搭乘高鐵到達目的地後，就能改租汽車自駕，相當方便，讓國內旅遊成為一種散心解悶的好選擇。

以台北至左營為例，高鐵單人來回票價為2980元，若選擇高鐵假期「租車自駕逍遙遊｣專案，平日(週一到週四)來回高鐵車票＋36小時租車，兩人出發單人只要3200元，相當於買來回高鐵車票後租車只要440元；若三人出發單人只要2850元，相當於租車免費送，可說是駛上最優惠，快上高鐵假期官網預訂行程http：／／bit.ly／2U6Rph6。

而針對已經購買好高鐵票的民眾，4／30前臨櫃至格上租車高鐵沿線門市(南港站除外)，也能持高鐵票根享有不分平假日6折的加碼優惠，讓民眾透過自駕兜風療癒身心，累積對抗病毒的正面能量。

台灣高鐵和格上本身針對疫情也嚴密佈署多項防疫措施：包括高鐵桃園站、台北站醫療級紅外線體溫量測儀已測試啟用(台中站及左營站預計清明連假前完成，全省12站預計4月底前完成)；每班次高鐵列車抵達端點站，同步進行全車消毒，高鐵車站則以每2小時清潔消毒一次的頻率，加強維護旅客健康安全。而格上租車門市站員除全程配戴口罩外，每次出車、收車亦確實進行全面性清潔消毒，務必同時保護站員與顧客的安全。

(中時 )