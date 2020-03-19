央行降息1碼 終結「連14季凍結」 16:262020/03/19 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央銀行19日召開今年第1季理監事會議暨會後記者會，決議利率調降1碼（0.25個百分點），並將整體重貼現率、擔保放款融通利率、短期融通利率，調整為1.125％、1.5％、3.375％水準，並從3月20日起實施，終結先前「連14季凍結」格局。 (旺報 ) #融通利率 #利率 #擔保放款 #擔保 #擔保放款融通利率 也許您會感興趣 推薦閱讀 人行：多管齊下 調降貸款利率 04:102020/03/16 全球財經 殖利率優勢 台股可望有撐 04:102020/03/16 投資理財 Fed不到兩周再度降息4碼 基礎利率降至0％ 05:552020/03/16 國際 企業紓困 利息補貼加降息全面啟動 12:162020/03/16 財經 Fed大降息4碼 美元利率陣腳大亂 半年期以上利率報價消失 14:072020/03/16 財經 人民幣存款 台降至6年新低 04:092020/03/17 焦點新聞 壽險收益急降 面臨利差損 04:102020/03/17 財經要聞 降準生效 人行加碼操作MLF 04:102020/03/17 全球財經 零利率時代 台股高殖利率迷人 04:102020/03/18 財經要聞 川普救市 越救越恐慌 04:102020/03/18 時論廣場 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 美疫情還要燒多久？ 白宮這文件曝光…川普壯膽破功 - 財經 台股跌破10年線！學者建議：保本就買台積電 - 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 逢低買金融定存股？且慢！這類金融股暫時碰不得！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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