中央銀行19日召開今年第1季理監事會議暨會後記者會，決議利率調降1碼（0.25個百分點），並將整體重貼現率、擔保放款融通利率、短期融通利率，調整為1.125％、1.5％、3.375％水準，並從3月20日起實施，終結先前「連14季凍結」格局。

(旺報 )

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