小米台灣透過 Facebook 官方粉絲團宣布，將在台灣時間 3 月 27 日晚間 9 點舉辦「小米 2020 新品國際發布會」。由公布的活動海報推測，2 月中旬發表的小米 10、小米 10 Pro 等新品，有望發表。

在中國大陸品牌華為(Huawei)在 2019 年底爆發在台銷售手機標示「中國台灣」後，國家通訊委員會(NCC)便規定手機廠必須簽切結書，確認手機不可標示中國台灣才可在台販賣，讓中國大陸品牌新手機就此在台銷聲匿跡。然而 3 月初 NCC 修法，讓業者不需要再簽切結書，並擴大「電信終端設備」(手機、平板、智慧手錶、機上盒等設備)都適用，某個程度上被解讀為是為中國大陸品牌手機解套。小米正巧選在 NCC 修法後舉辦新品發表會，時間也相當巧合。

小米在 Facebook 官方粉絲團宣布將舉辦發表會後，粉絲團上便出現米粉猜測新品的討論潮。從海報內容來看，年度旗艦手機小米 10 系列，相當有機會在此活動出現，作為小米 10 在中國大陸以外市場推出的跳板。小米 10 與小米 10 Pro 都是搭載一億像素相機，小米 10 Pro 則升級 8P 鏡頭；另外則是在音質、螢幕、性能等領域對比小米 10 有所提升。

小米在本月 12 日在印度發表了 Redmi Note 9 Pro 以及 Redmi Note 9 Pro Max 兩款手機；另外預定在 3 月 24 日在中國大陸發表 Redmi K30 Pro 手機。這些紅米手機有沒有機會在 27 日的國際新品發表會中登場，也十分令人期待。

(中時電子報)