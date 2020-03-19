西湖鄉歡迎遊客到柚子山健行，活絡身心。（西湖鄉休閒產業發展協會提供／巫靜婷苗栗傳真）

西湖柚花藝術季雖停辦，民眾仍可到戶外賞花，西湖鄉休閒產業發展協會將於3月底如期舉辦健行活動。（西湖鄉休閒產業發展協會提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣出現首例新冠肺炎確診病例後，各鄉鎮市公所陸續停辦活動，每年3月中旬至4月初是柚花盛開的季節，西湖鄉公所連年舉辦「柚花藝術季」推廣地方農產與觀光，今年受疫情影響，鄉公所與代表會及村長們開會決議停辦活動，不過還是歡迎遊客到柚子山賞花健行，活絡身心。

西湖鄉為苗栗縣文旦柚主要產區，春暖花開，柚花最清香，西湖鄉公所每年舉辦柚花藝術季活動，內容包含室內表演、在地農特產品市集、客家美食品嘗、闖關遊戲、環鄉輕旅行等，帶領遊客上山賞花，了解西湖人文歷史風光，不過今年受疫情影響，決定停辦1年，滿山柚花只能默默綻放。

鄉長高阿賜表示，考量部分活動舉辦在室內，且每年活動都會安排交通接駁車服務，遊客來自四面八方難以追蹤，加上同在室內密閉空間，就怕群聚感染，後果不堪設想，因此落實防疫為先，暫停舉辦柚花藝術季1年，不過柚花持續綻放，遊客還是能到主要產區柚子山戶外空間賞三月雪。

西湖鄉休閒產業發展協會則如期舉辦3月29日、4月3、4日的「柚子山賞花健行趣」，主辦單位表示，雖然活動地點在戶外，但仍希望參加者做好自我衛生管理，全程健行約2小時，走出戶外多運動，也能增加自我免疫力。報名資訊可上臉書搜尋「西湖幸福小旅行」，或電洽西湖鄉遊客服務中心037－923629。

(中時 )