中央銀行第一季理監事會發布今年經濟成長率預估值為1.92％，即「不保二」，打臉主計長的「保二」說，且較去年12月底時央行預測的2.57％，下調0.65個百分點。

央行總裁楊金龍指出，央行下修今年經濟成長率預估值，主要因應全球均受到肺炎疫情的影響，台灣也不例外。CPI（消費者物價指數）年增率方面，預估今年CPI及核心CPI年增率分別為0.59％及0.55％，通膨展望溫和。

(工商 )