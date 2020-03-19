專業伺服器機殼廠勤誠（8210）19日召開法說會，受惠中國大陸客戶轉單拉貨，以及生產狀況逐步回穩，預計第二季業績將優於首季。此外，針對新冠病毒延燒至歐美，市場擔憂衝擊伺服器需求，公司則強調目前訂單需求都在，能見度約達2、3個月，但疫情造成的後續影響還要審慎觀察。

勤誠去年合併營收68.35億元，稅後淨利9.12億元，每股稅後盈餘（EPS）7.62元，同步改寫歷史新高，受惠產品組合優化與出貨地區比重調整，以及精實管理初見成效，全年平均毛利率為30.7％，年增4.4個百分點。

勤誠總經理陳亞男指出，今年首季因疫情爆發導致陸兩工廠停工，目前復工狀況良好，東莞廠已達8成、昆山廠月底將回到7成水準，整體而言，客戶下單需求都還在，陸續還有訂單到手，能見度增加至2、3個月。

法人指出，勤誠因獲得部分中國大陸資料中心客戶轉單貢獻，出貨力道比歐美市場強勁，先前遞延出貨產品預計第二季陸續補上，美國部分雖然首季拉貨力道不如預期，但庫存品意外成為填補停工遞延生產，穩定出貨的一大貢獻，預估今年第二季業績將優於第一季表現。

受疫情影響物流、零組件供貨等不確定因素影響，原定年底出貨的5G相關產品有可能遞延至明年，下半年成長動能相對保守看待，預估勤誠今年增長目標由雙位數下調為小幅成長，整體營收仍將改寫新高。

面對疫情持續延燒，勤誠表示，新冠肺炎所導致停工衝擊供應鏈甚鉅，為因應客戶要求，現階段已經擴大在台產能，預計NCT打樣廠今年即可投產，未來也計畫在台灣中部設立具備完整生產線工廠，分散供應鏈風險，初步規劃大陸及台灣生產比重將調整為7:3。

公司表示，目前中國東莞及昆山兩廠產能已逐步回升，預計第二季可回到正常生產水準，但由於疫情持續擴及全球，衝擊市場效應仍不明朗，對後續展望審慎以對。

中長線而言，勤誠仍看好伺服器需求成長，且在疫情環境下，將催生更多遠距服務需求，加快大型數據中心建置速度，伺服器需求可望增強。

(工商 )