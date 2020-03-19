新冠肺炎疫情持續延燒，為了搶救低迷的住房率，台中飯店業者爭相推出「住好住滿24小時住房」專案搶客；由於外移入病例暴增，台灣自今（19）日起禁止非本國籍者入境，本國人入境全數須全面進行居家檢疫14天，後續還有一波留學生大量返鄉潮，防疫旅館不敷使用，全國大飯店甚至推出「住好住滿安心14天家人住房」專案搶客。

其中，全國大飯店表示，即日起至5月31日，針對須居家檢疫者的家人，推出「住好住滿安心14天家人住房」專案，不含早餐、不限平假日，只要住滿14天，即可用每房優惠價1,600元，每房再加碼贈館內200元餐飲抵用券，平均最低每人800元即可入住、下殺2.1折，搶攻防疫商機。

此外，順天環匯感念第一線防疫人員的辛勞，即日起至4／30期間，特別推出「環匯X醫護軍警公教24小時住房專案」，只要是醫、護、軍、警、公教人員，預訂豪華客房並於入住當日出示相關身分證件／刷國旅卡，無論平假日，每人僅1,600元，兩人一房，每房至多贈送2客自助式早餐。

台中順天環匯表示，該專案同時額外享有提早於中午12點進房，保證入住24小時的特殊待遇（如住宿當日晚上6點入住，可於隔日晚上6點才退房，最遲可至退房當日晚上8點退房）及免費贈送200元餐飲抵用券等優惠；此外，若是3、4月份壽星訂房入住，還享有每人200元額外折扣（兩人一房，每房僅2,800元）。

另外，永豐棧酒店防疫期間推出「國旅假期LATE CHECK OUT」優惠住房專案，即日起至5/31，平日下午3點準時入住，可延至隔日下午3點CHECK OUT，住滿24小時的住房優待，要讓民眾住好睡滿，適用專案房型2,988元起。

不僅如此，永豐棧阿利海鮮餐廳推出「防疫優惠精選餐」（3~4人份）只要1,999元，再推「日日有折扣」，每逢星期一、三、五，「招牌熱炒區」每道現打8折；星期二、四「現流精選刺身」下殺7折；星期六、日、特殊連假「招牌熱炒區」皆享85折優惠！

風尚西餐廳同步推出「歐風海陸個人套餐」，主菜「阿爾薩斯豬腳酸菜」、「綠胡椒燴海鮮」、「乾式熟成美國肋眼牛排」等每道580+10％起，套餐內含經典沙拉二選一、精選湯品二選一、主廚創意私房菜、手工甜點與飲品，凡4人同行點用套餐，即享8折優惠，免收1成服務費！

(工商 )