疫情看不到盡頭，為防堵疫情，各國都祭出「鎖國」策略下，電電公會（台灣區電機電子工業同業公會）為協助廠商拓展大陸華南、長江以及華中市場商機的昆山、馬鞍山以及湖北襄陽的三大電子資訊博覽會，也就是「昆博會」、「馬博會」以及「襄博會」也不得不無限期展延，這也是電電公會舉辦昆博會、馬博會、襄博會以來首度因不抗力因素無限期展延。

昆博會、馬博會、襄博會每一個展，每年都能吸引兩岸約2000多位專業買主、600多位企業參加，電電公會指出，多年累計下來，簽約項目超過200項，累計總投資金額也逾千億人民幣，更重要的是透過昆博會等三大平台，讓兩岸相關企業有建立合作關係的更多機會，因此頗受到兩岸相關企業的重視。

原本電電公會還樂觀預期疫情可在4、5月，最晚夏天時可有效控制，如此下半年就可陸續展開作業，但是，沒想到疫情在全球擴大、各國也都祭出鎖國政策，「疫情似乎有看不到盡頭的趨勢。」

電電公會無奈指出，疫情看不到盡頭，人進不來、也出不去，展的很多細節是無法透過視訊敲定的，因此，只能暫時擱置，至於「暫時」是多久，無法確定，「只能無限期了。」

昆博會等三大展，電電公會自開辦以來，除了2019年因為總統大選、兩岸關係陷入冰凍期、又有《中共代理人法》、《反滲透法》等因政治因素延至今年外，今年的展延，是電電公會首次因為不可抗力因素而無限期延期。

(工商 )