我從北部國立大學電機系畢業後，就被延攬到1家全球知名的科技大廠研發部門，但血汗的工作環境，讓我決定改考基層公務員，目前在新北市環保局，擔任隨垃圾車出勤的清潔隊員，即便不少人總說：「Sean，你這樣的人才去收垃圾，會不會太可惜？」但我仍很滿意規律工作後，有更多私人空間的生活。

即便有防護等級極高的公用口罩，但清潔隊員工作整天後，口罩依然將汙穢不堪。（圖／讀者提供）

原本我們出勤時，環保局每天都會發2個工作口罩，它們是4層防護的特殊材質，可讓我們抵禦惡臭、病菌等，沒想到疫情開始攀升後，大概2月份起，我們就被強迫「砍半」，1天只能領1個。

我不知道作決策、坐辦公桌的長官，是真的因缺料迫於無奈，還是不了解第一線人員的危險性？當初可領2個口罩，是因考量到我們在每天8小時的工作中，如果因穢物噴濺、沾到髒東西時，還有備品可替換，而且這種情況確實常發生。但現在只剩1個了，我們每天不管口罩已經多髒，都只能忍著不舒服與害怕撐下去。

此外，除了擔心被汙染的口罩可能帶病毒外，每當沒戴口罩的民眾，追上垃圾車近距離抓著我們問「資源回收要怎麼分？」、「這個現在能不能丟」之類問題時，其實心裡也滿恐懼的。

我不敢說我們比醫療人員偉大，但起碼工作環境上面臨的危險也絕不小，各位能夠設想，假如清潔隊爆發了群聚感染，沒人到民眾家收垃圾了，大家會有多不便嗎？真的希望疫情快減緩，讓一切恢復正常。

(中時電子報)