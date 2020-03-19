為防範新冠肺炎疫情蔓延，廣州市民政局宣佈即將到來的清明節暫停相關祭掃活動。

廣州市民政局與廣州市新冠肺炎防控指揮部商討後一致同意，為顧及市民生命健康安全，積極配合疫情防控，呼籲民眾以替代性拜祭方式或待疫情解除後再擇期到現場祭掃，暫停今年清明節祭掃活動，所有廣州市各殯葬服務機構拜祭場所暫停祭掃活動。

廣州市民政局表示，祭掃活動具有短時間、空間小、高密度的特點，每年清明7天的時間，廣州有近600萬人次的現場拜祭，在控制疫情的前題下，避免人員聚集引發病毒傳播，甚至交叉感染，即日起全市殯儀館、公墓、靈骨塔等殯葬服務機構，暫停祭掃活動、暫停舉辦集體公祭、骨灰撒海等群體性活動，視疫情發展另外再公布重新開放時間。

為滿足市民清明祭掃的需求，民政局建議改以延後拜祭、網上祭祀、居家追思等方式代替，疫情防控期間，墓地管理費、骨灰寄存費等費用可延至明年清明節期間再繳納，不收取滯納金等額外費用。

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(中時電子報)