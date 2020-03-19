台中榮總醫護人員19日到忠明國小進行防疫宣導，在疫情緊繃之下，雖然拉大彼此距離，但小朋友們仍專注的聽醫護人解說如何防疫。（馮惠宜攝）

台中榮總感染科主任劉伯瑜帶著護理師到忠明國小，以生動趣味的方式與同學們互動。（馮惠宜攝）

「就算冒著被感染的風險，還是要站在第一線，我覺得他們很偉大…」，日前爆出便當店拒送中榮急診便當，忠明國小透過這篇報導讓孩子們透過「自由寫作」活動，為醫護人員打氣，真摯的文字感動台中榮總醫護人員，19日也走入校園，透過生動趣味的方式宣導防疫知識，表達醫護滿滿的感謝，也讓防疫工作向下紮根。

忠明國小校長張耀中指出，「疫情的起伏考驗著每個人的人性與資訊判斷能力，看到第一線醫療人員辛苦的付出，希望培養孩子同理心與溫暖的胸懷，透過這次寫作，陪著孩子思考、同理，並且參與社會，讓孩子知道他們可以改變社會，也讓辛苦的醫護人員知道有許多力量支持著他們」。

忠明國小也精選孩子們的作文，寄給台中榮總為醫護人員打氣，台中榮總感染科主任劉伯瑜收到信後滿是感動，因而向院方提議走入校園培訓防疫小尖兵，將正確的防疫觀念傳達給孩子，把感謝化為行動，確實的將防疫工作向下紮根，強化防疫網絡。

19日劉伯瑜帶著護理師到忠明國小，以生動趣味的方式與同學們互動，將嚴肅的議題換個方式傳達給大家，小朋友們個個全神貫注，也承諾要把所學到的防疫觀念帶回家中。

(中時 )