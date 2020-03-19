新冠肺炎疫情升溫，連帶影響國人出遊！其實多接近大自然，呼吸芬多精，也對身體有益！北海岸的觀音山擁有豐富自然資源及生態，極適合推廣生態旅遊及綠色觀光，北觀處今日(3月19日)上午10時，於觀音山遊客中心前廣場及生態園區舉行2020登山旅遊安全防疫宣導暨植樹活動，北海岸也有多條登山步道，歡迎大家賞綠意，增健康。

2020登山旅遊安全防疫宣導暨植樹活動。（北觀處提供）

北觀處表示，觀音山擁有豐富自然資源及生態，極適合推廣生態旅遊及綠色觀光，於今日舉辦聯合植樹活動。今年觀光局推動「脊梁山脈旅遊年」，因應「旅遊安全宣導週」自3月15日開始，北觀處於觀音山舉辦活動向喜愛親山的遊客們宣導登山旅遊安全及防疫觀念的重要，尤在肺炎疫情流行之際，鼓勵大家走出戶外享受芬多精的氛圍，增強自身免疫力，呼籲登高望遠之餘不忘安全、永續、環保、生態的理念，「開心遊，平安歸」。

當天活動另邀請中華民國山岳協會老師解說登山安全及相關知識，讓參與的志工、在地居民及相關團體能藉以深度認識觀音山生態資源及環境永續發展的意義。由於觀音山亦為大台北地區居民喜愛之踏青登高處所。

除了林梢步道外尚有知名的硬漢嶺、牛港稜步道等7條登山步道，每年2月櫻花盛開、5至10月綠竹筍盛產、9月可品嘗文旦柚。北觀處邀請喜歡親近大自然的遊客，常來觀音山體驗山林四季變化的美感及品嚐不同的季節美食。

(中時電子報)