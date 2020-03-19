洋基「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)在2月底傳出小腿拉傷傷勢，且當時被認為在開季前無法痊癒，不過在新冠肺炎疫情肆虐全球時，史坦頓可能是少數受惠人之一，他有機會因為延賽而獲得更充足的養傷時間，有望在開季順利出賽。

由於洋基小聯盟體系出現2名新冠肺炎確診球員，因此一部分球員已離開佛州坦帕的春訓基地，其中包含教頭布恩（Aaron Boone），不過今天仍有數名球員自主訓練，包含史坦頓、拉瑪修(DJ LeMahieu)、弗雷塞(Clint Frazier)、韋德(Tyler Wade)等打者。投手群中，田中將大、哈普（J.A. Happ）、塞弗瑞諾（Luis Severino）等人也出現練習。

洋基打擊教練譚姆斯(Marcus Thames)接受大聯盟官網採訪時，透露史坦頓在練習時狀況絕佳，「他看起來很不錯，他在裡頭做了幾組訓練，我們也試著保持彼此的距離，也不碰球。」

譚姆斯同時也透露在防疫基礎下，球隊是如何做訓練的，「其實這很怪，我必須要戴上乳膠手套和打擊手套，而且要保持距離，並確保我們在做對的事。」

譚姆斯提到擔任教練要與大家保持距離的確很困難，「我只能盡力，但現在的情況，我的球員需要我所以我必須在，只要他們想訓練，我就會在這盡力幫助他們。」

(中時 )