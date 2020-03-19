據公平會向各大通路業者查察，業者表示昨天起民眾到店消費人次及消費量，確有大幅增加的情況，但目前仍正常供貨，且為因應民眾採購需求增加，通路業者將請上游廠商提高供貨量，以應民眾所需。公平會亦將持續派員訪查各大賣場，密切關注相關民生物資的供應及價格變化狀況。

公平會指出，針對國內賣場湧現搶購人潮情形，為維護國內民生物資相關產品市場之交易秩序，嚴防業者於防疫期間趁機聯合哄抬價格等違法情事，今天出動多組人員分批至家樂福、全聯、大潤發、愛買、頂好等賣場查察，並發函台灣區麵粉工業同業公會、台灣區釀造食品工業同業公會、台灣區糖果餅乾麵食工業同業公會、台灣罐頭食品工業同業公會、台灣區造紙工業同業公會等民生物資相關公協會，請其轉知所屬會員切勿於疫情嚴峻期間，蓄意囤貨或有聯合哄抬物價行為。

公平會提醒，若發現業者有於防疫期間意圖抬高交易價格，囤積糧食、農產品或其他民生必需飲食物品，而無正當理由不應市銷售者，或散布不實資訊以影響前述物品之交易價格者，公平會將依刑法第251條，移送檢調機關偵辦，如查獲業者於防疫期間有合意調漲或共同約束價格行為，最高可處5000萬元罰鍰，如未予停止或改正，業者將受3年以下有期徒刑、拘役或科或併科1億元以下罰金刑事處罰。

公平會呼籲，業者切勿以身試法，同時亦籲請國人放心，目前各項民生用品供應商及通路業者均將持續維持穩定供應，民眾毋須進行恐慌性購買。

(中時 )