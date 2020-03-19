新冠肺炎升溫，蔡衍明愛心基金會為照顧北市弱勢戶，發起「守護台灣共抗疫情」活動，今日下午3點在南港區重陽里的里辦公室，以捐贈方式免費發送600ml水神抗菌液，里民排隊領取，大讚好安心。

一名開計程車的汪小姐表示，很感謝旺旺免費發送水神，因為自己每天開計程車，口罩需求量大，但也不敢一天換一個，因此時常口罩戴完一天回家後，就會用水神來噴灑殺菌。

汪小姐說，現在酒精要搶購也很難買，因此水神很方便，也比酒精更實用，一點刺激性也沒有之外，噴在皮膚上不會刺激，很適合用來隨身消毒，也讓民眾都很安心，並感謝旺旺的愛心，沒有趁這個時候大賺國難財，反而第一時間站出來幫助大家一起防疫。

旺旺集團台北水神事業部總經理高雅鈴表示，水神抗菌液的呈分是微酸性電解次氯酸水，與一般市面上的抗菌液成份是次氯酸鈉不同，次氯酸納是鹼性，刺激性很強，可能產生致癌物質傷害人體。

高雅鈴說，水神抗菌液不含鈉，是微酸性，殺菌效果更好更安全，且不需稀釋，十分方便。而ICC水神抗菌液=ICC不傷肌膚的酒精，國內外超過120檢驗報告，並通過五大安全測試。

(中時 )